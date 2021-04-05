تسبب حادث اصطدام سيارتين بشاحنة وقع مساء أمس الأحد بإقليم بلدية مازونة في إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، حسبما علم اليوم الإثنين من مصدر إستشفائي.

وأوضح ذات المصدر أن المؤسسة العمومية الإستشفائية "أحمد بن حتشي" لمازونة، قد استقبلت مساء الأحد 12 جريحا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و60 سنة نتيجة تعرضهم لحادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بالمنطقة المسما ة "لحقاف" ببلدية مازونة.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى وإجلائهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الإستشفائية "أحمد بن حتشي لمازونة لتلقي العلاج.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.