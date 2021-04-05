باشرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مفاوضاتها مع منظمة الصحة العالمية لتأسيس هيئات مستقلة تكون مسؤولة عن إجراء اختبارات كورونا خلال التظاهرات التي تشرف على تنظيمها، وبصورة خاصة خلال كأس الأمم الإفريقية، الكاميرون 2022، حسبما أكده موقع" سبور1" المغربي.

وكشف مصدر قريب من الكاف، أن تشكيك بعض المنتخبات في نتائج تحاليل كورونا خلال منافسات كأس إفريقيا للمحليين التي استضافتها الكاميرون في جانفي وفيفري الماضيين، دفعت الكاف إلى التفكير إلى حلول جديدة، لتفادي المشاكل خصوصا بعدما قدم منتخب الكونغو الديمقراطية احتجاجا رسميا، بخصوص نتائج كورونا قبل مواجهته للكاميرون في ربع نهائي "الشان" في النسخة الأخيرة، التي توج بها المنتخب الوطني المغربي للمرة الثانية.