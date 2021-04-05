تعقد اليوم، الإثنين، الجمعية العامة العادية للاتحاد الجزائري لكرة القدم والخاصة بموسم 2020/2021، بفندق الشيراتون، في ظروف استثنائية، عقب القبضة الحديدية التي ميزت المشهد الكروي، خلال الأسابيع الأخيرة بين الـ"فاف" ووزارة الشباب والرياضة مواعيد إجراء الجمعيات العامة العادية والانتخابية، في ظل إصرار الاتحادية في عقدها بعد تكييف قوانينها مع قوانين الفيفا بحجة تخوفها من طائلة عقوبات الاتحاد الدولي للعبة.

وتعد الجمعية العامة العادية، الأخيرة لخير الدين زطشي الذي تنتهي عهدته في غضون أيام قليلة، وسيتم خلال هذا اللقاء مناقشة الحصيلة الأدبية والمالية مع إمكانية تنصيب أعضاء لجنة الانتخابات ولجنة الطعون، تحسبا للجمعية العامة الانتخابية التي ستجري في 15 أفريل الجاري.