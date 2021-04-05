أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الإثنين، باكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا المستجد في البلاد. ونقل الإعلام المغربي عن الدكتور، عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية والتقنية لتدبير كورونا في البلاد قوله، "ظهور أول مرة سلالة جينومية مغربية مائة في المائة بورزازات".

وأكد الإبراهيمي في منشور على صفحته على فايسبوك، قائلا، إن "هذه السلالة لم تكتشف إلا في منطقة واحدة في المغرب .. إنها ليس لها أي تأثير، سواء على انتشار الفيروس، أو على خطورة المرض بعد الإصابة، أو الاستجابة المناعية".

وشدد على أن "جميع السلالات المنتشرة بالمغرب تنتمي بنسب كبيرة، إلى السلالة الكلاسيكية والسلالة البريطانية التي ستسود بالمغرب، وتؤدي إلى اندثار كل السلالات الأخرى"، وفقا لموقع "المغرب اليوم".

وفي ذات الصدد، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن السلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد تنتشر في 7 جهات بالمغرب. وجاء في بيان الوزارة صدر في الساعات الأولى من صباح الإثنين نقلته وكالة "سبوتنيك"، "أن جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب، تمكن من کشف وتأكيد تداول المتغير البريطاني وانتشاره في 7 جهات بالمغرب" وأضاف البيان "هذا التسلسل الجينومي الكامل، أتاح تأكيد وجود طفرات للمتغير البريطاني، فيما لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية بالمغرب".