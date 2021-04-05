أفادت مصالح الأرصاد الجوية بتساقط أمطار غزيرة تكون أحيانا على شكل عواصف رعدية، اليوم الإثنين على عدة ولايات بوسط وشرق البلاد.

وأوضح ذات المصدر في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن أمطارا غزيرة تكون أحيانا على شكل عواصف رعدية ستتهاطل بداية من فجر نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة، بسكرة، الوادي، المغير وتقرت.

وأضاف ذات المصدر أن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 15 و20 ملم.