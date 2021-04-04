تعادلت شبيبة القبائل أمام مضيفها فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة (0-0), لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, جمع بينهما مساء اليوم الأحد ببركان (لمغرب).



وشهد اللقاء خروج لاعب شبيبة القبائل مليك رياح بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال76 من عمر اللقاء.



وبعد هذه النتيجة, تواصل شبيبة القبائل احتلالها لمركز الوصافة برصيد 5 نقاط, خلف كوتون سبور الذي يتصدر المجموعة ب 6 نقاط , ومتفوقة على كل من نهضة بركان (4 ن - المرتبة الثالثة) ونابسا ستارز الزامبي (1 ن - المرتبة الرابعة).



و في وقت سابق من اليوم, تغلب نادي كوتون سبور الكاميروني على نظيره الزامبي نابسا ستارز (1-0) من تسجيل عبد الرحمن داماني (د 16).



في الجولة الرابعة المقررة الأسبوع المقبل, تستضيف شبيبة القبائل نفس المنافس, نهضة بركان المغربي بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.



الجولة الثالثة:

نابسا ستارز (زامبيا) - كوتون سبور (الكاميرون) 0-1

نهضة بركان (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر) 0-0



الترتيب ن ل

1 . كوتون سبور 6 3

2. شبيبة القبائل 5 3



3. نهضة بركان 4 3

4. نابسا ستارز 1 3