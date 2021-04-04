تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي بن داود بأمن ولاية غليزان من توقيف ثلاثة أشخاص عن قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وهذا بعدما تلقت المصلحة بلاغا من قبل أحد المواطنين يكشف فيه عن وجود شخص مصاب بواسطة سلاح أبيض تم نقله إلى المصلحة الاستشفائية محمد بوضياف بغليزان، حيث تعرض لطعنات على مستوى الرأس و البطن.

وبعد تكتيف الأبحاث و التحريات تم توقيف المشتبه في تورطهم بالجرم، و قد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم وقدموا بموجبه أمام العدالة عن تهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد أشخاص ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.