لقي شخصان مصرعهما بعين المكان وأصيب ثالث، في حادث سير خطير وقع مساء اليوم الأحد، بالمكان المسمى سيدي معاش ببلدية تاملوكة على مستوى الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين إقليم ولايتي ڨالمة وأم البواقي، حسبما أعلنت عنه مصالح الحماية المدنية بڨالمة.



نجم الحادث حسب خلية إعلام الحماية المدنية عن اصطدام عنيف بين شاحنة من نوع "ايسيزي" وسيارة سياحية من نوع رونو كليو التي تحولت إلى ما يشبه القطة المعدنية وكذا الشاحنة.



القتيلان أحدهما يبلغ 22سنة والثاني 50سنة، وهما من ركاب السيارة، بينما الجريح وهوسائق الشاحنة يبلغ 39سنة.



وقد تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتاملوكة، ومنها حول القتيلان إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي.