أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقاءه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، هذا أهم ما ورد فيه.

* نعم استقبلت الناخب الوطني، جمال بلماضي، تكلمنا على مستغانم وجيلالي عين تادلس، بلماضي قام بعمل جبار وهو إنسان طيب.

* قررنا التخلي عن مشروع قانون سحب الجنسية لغلق الباب أمام الجدل وسنحارب المحرضين بوسائل أخرى.

* في 2020 تراجعت فاتورة الاستيراد بـ 10 ملايير دولار.

* نطمح لتصدير 400 مليون دولار من الأدوية سنة 2021 .

* شخص ينشط في الخارج تحصل على 300 ألف أورو لشن حملة ضد الجزائر بعلم سلطات الدولة التي يقيم فيها ولم تحرك ساكنا لأنه يتعامل مع مخابراتها.

* المال الفاسد لا يزال يستغل لاحداث البلبلة، كيف شخص في السجن يدفع 10 ملايين دولار لمكتب لوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

* في ملف استيراد السيارات وقع فيه خطأ في اختيار الدول التي سنستورد منها السيارات.

* متعامل واحد ممن كانوا يركبون السيارات ولقب بـ "نافخ العجلات" كلف الخزينة 3 ملايير دولار.

* 100 مليار سنتيم مصدرها السوق الموازية تم ايداعها في البنوك خلال شهر.

* الأموال الموجودة في السوق الموازية تتراوح بين 6 آلاف و10 آلاف مليار.

* ليس هناك جدوى لتغيير العملة

* سفيرنا في فرنسا استرجع ما لايقل عن 44 عقارا من بينها قصور وشقق من 8 غرف.

* ننتظر الأحكام النهائية لمباشرة اجراءات استرجاع الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج.

* فيه لهفة ومحاولة لضرب الاستقرار من خلال افتعال الندرة، كما وقع مع مادة السميد، فكشفت تحقيقات في احدى الولايات أن نصيب كل مواطن كان 400 قنطار من السميد.

* كل شيء متوفر، لكن البعض يستغلون شهر رمضان، الذي هو شهر عبادة وليس شهر أكل، للمضاربة.