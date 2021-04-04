استقبل وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم، اليوم الأحد، نظيره المالي السيد زيني مولاي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.



و تأتي زيارة وزير الخارجية المالي إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام ، للمشاركة في أشغال الدورة ال (16) للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائريةالمالية، المزمع عقدها غدا الاثنين، وفق البيان.



وأوضح ذات المصدر ، أن الدورة التي يترأسها مناصفة وزيرا البلدين ” ستتناول ، دراسة مجموعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والإقليمية، إلى جانبالإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر”.