حجز أعوان الأمن الحضري ببلدية تادمايت بولاية تيزي وزو ، نهاية الأسبوع المنصرم، على ثلاثة قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة.

حسب بيان لخلية الإتصال و العلاقات العامة لمديرية أمن ولاية تيزي وزو، تم اكتشاف هذه الكمية من اللحوم البيضاء خلال عملية تفتيش قام بها أعوان الأمن الحضري بتادمايت بدائرة ذراع بن خدة لشاحنة مبردة، حيث تبين أن ذات صاحب المركبة لا يملك سجل تجاري و مصدر السلعة هذه مجهول، كما أن التحاليل التي أجريت عليها أظهرت أنها غير قابلة للإستهلاك، فتم أتلافها.

كما أشارت الوثيقة نفسها أنه تم إعداد ملف قضائي في حق صاحب الشاحنة.