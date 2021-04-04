لم يتنقل اليوم فريق أولمبي المدية إلى دالي ابراهيم بالعاصمة من أجل الدخول في تربص تحضيري بسبب عدم تلقيهم لمستحقاتهم المالية التي أربكت الطاقم الفني بقيادة الشريف حجار، الذي اكتفى بتسطير برنامج تحضيري بمعدل حصتين في اليوم الواحد بملعب سي حمدان.

وقد سجلت التشكيلة في اليوم الأول والثاني غياب بعض اللاعبين الذين يطالبون بتسوية مستحاقتهم و قاطعوا حتى التدريبات.

و يبقى الغائب الأبرز هو هشام خلف الله هداف الأولمبي هذا الموسم، الذي يبقى مصرا على الرحيل ويطالب بورقة تسريحه من أجل الانضمام، حسب مصدر محلي، إلى مولودية الجزائر.