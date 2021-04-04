أعربت الجزائر عن دعمها للأمن و الاستقرار في الأردن، على خلفية الكشف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن و استقراره، وفق ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الاحد.

و ذكر بيان وزارة الشؤون الخارجية : " تتابع الجزائر ببالغ الاهتمام التطورات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، و تعرب عن دعمها للأمن و الاستقرار في هذا البلد الشقيق، تماشيا مع تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأعلن الأردن مساء أمس السبت عن سلسلة اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق وأشخاص آخرين، على خلفية الكشف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن و استقراره "، في إطار "تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية".