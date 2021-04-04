سجلت الجزائر 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الأحد اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 117.622 حالة.

كما تم تسجيل و 3 وفيات جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 3.105 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن 83 مريضا تماثلوا للشفاء ليصل العدد الإجمالي للمرضى المتعافين 81.896 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة.

فيما يخص الحالة الوبائية عبر الولايات،أوضح الدكتور فورار أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت ولاية واحدة أزيد من 10 حالات.