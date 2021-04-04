تمكن فريق شباب بني سليمان من تصدر كرسي الريادة الترتيب بسبع نقاط بعد مرور ثلاث جولات، حيث حقق اشبال الرئيس زبيش لخضر تعادلا خارج قواعده بالبليدة أمام شباب الزاوية 1\1 ثم انتصارين على كل من وفاق سور الغزلان بهدفين لهدف، ونجم البرواقية برباعية نظيفة ، ليكشف الشباب مبكرا عن نيته في الارتقاء إلى بطولة القسم المحترف الثاني.

وفي تصريح للخبر قال الرئيس زبيش لخضر أن هدفنا الوحيد هو تحقيق الصعود، ولأجل ذلك قامت الإدارة باستقدام المدرب بن حليمة بوعلام، الذي يملك رصيدا كبيرا في مشواره التدريبي وسبق له أن حقق الصعود مع شباب عين وسارة و نجم بن عكنون. وعن تعداد الفريق أكد ذات المتحدث أنه و بالتنسيق مع الطاقم الفني، قمنا بانتداب 12 لاعبا جديدا ينشطون في بطولتي القسم الوطني الأول والثاني مع الإحتفاط بتسعة عناصر من تشكيلة الموسم الماضي، التي ساهمت في الصعود والتواجد في بطولة هذا القسم الذي تبقى فيه كل الفرق قادرة على التنافس عن لقب التتويج.

وأبدت إدارة الشباب ارتياحا كبيرا لاستقبالها من طرف جهيد موس والي ولاية المدية و مؤخرا رئيس الدائرة الذي وعد بالوقوف إلى جانب الشباب و مساعدته لتحقيق هدف الصعود لإسعاد الأنصار والمحبين، و هذا بتخصيص إعانات مالية التي لا زال محروما منها لحد اليوم، حسب الرئيس زبيش الذي قال للخبر أن كل الفرق المنافسة لفريقه استفادت من إعانات سلطاتها المحلية إلا فريقنا نحن، يضيف محدثنا.