أصدر أمن العاصمة، بيانا، اليوم الأحد، حول تعرض قاصر (سعيد شتوان) لسوء المعاملة داخل أحد مقرات الشرطة.

وجاء البيان على إثر نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدّعي فيه أصحابه بوجود قاصر يكون قد تعرّض لسوء المعاملة بأحد مقرات الشرطة بالجزائر العاصمة.

وقامت مصالح أمن ولاية الجزائر بإعلام وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق للوقوف على صحّة الادعاءات التي يتضمّنها هذا الفيديو.

وجاء في بيان أمن العاصمة، أنه تم استدعاء، القاصر المعني بالفيديو وولي أمره و تم السماع له على مستوى المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية و ليس بأمن دائرة سيدي امحمد كما روج له، في قضية تتعلق بالتجمهر في الطريق العام، كما تم معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن يخلى سبيله رفقة والدته.

و أضاف البيان " كما تعلم أمن ولاية الجزائر أن نتائج التحقيق سوف تبلغ إلى الرأي العام من طرف مصالحها أو من له الصفة القانونية في ذلك، بعد موافقة السيد زكيل الجمهورية المختص إقليميا".