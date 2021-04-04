توفي ثلاثة (3) أشخاص و أصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مرور وقع اليوم الأحد بمدخل بلدية برج غدير (جنوب شرق بوعريريج)، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أوضحت ذات المصالح أن الحادث وقع بمفترق الطرق "البديرات" بمدخل الطريق الولائي 42 الرابط بين برج غدير و بلدية تقلعيت إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية و شاحنة، أودى بحياة 3 أشخاص بعين المكان من ركاب السيارة تتراوح أعمارهم ما بين 27 سنة و 33 سنة، فيما تم نقل المصاب (26 سنة) في حالة "حرجة" إلى مستشفى لخضر بوزيدي بعاصمة الولاية.

وأضاف ذات المصدر أنه تم نقل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج غدير فيما فتحت من جهتها المصالح المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.