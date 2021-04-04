انهزم ممثل الكرة الجزائرية في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وفاق سطيف، أمام نظيره النيجيري انييمبا بنتيجة (2-1) الشوط الأول (1-1) لحساب الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات للمنافسة (المجموعة الأولى)، في لقاء جمع بينهما اليوم الأحد بانييمبا (نيجيريا).

و كان الوفاق سباقا في فتح باب التسجيل عن طريق منصف بكرار (د 13) قبل أن يعدل الفريق المحلي بواسطة أوغستين أولاديبو (د 40) ثم يضيف الهدف الثاني عن طريق توسين أوموييلي (- 60).

و كان اولاديبو قد أهدر ضربة جزاء (د 17) نجح في التصدي لها الحارس الجزائري سفيان خذايرية.

بعد هذه النتيجة، يصعد نادي انييمبا للمركز الأول بمجموع 6 نقاط (3 مباريات) متقدما اورلندو بيراتس الجنوب الإفريقي (4 ن - 2 م) و أهلي بنغازي الليبي (3 ن - 2 م) بينما يتذيل وفاق سطيف ترتيب تلاكجموعة بنقطة واحدة (6 م).

و لحساب نفس المجموعة، ستجري المباراة الثانية مساء اليوم (سا 00 :20) بين أهلي بنغازي الليبي أورلاندو بيراتس الجنوب الإفريقي.

في الجولة القادمة المقررة يوم 11 أفريل، يستضيف الوفاق منافسة النيجيري انييمبا بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.