تطالعون في العدد الأول من الملحق الرياضي الذي يوزع غدا في الأكشاك عددا من المواضيع الثرية والحوارات الشيقة وبورتريهات لعمالقة تركوا أثرا جميلا في الحياة الرياضية.

ولعل أبرز ما يميز العدد الأول هو الملف الذي خصص لتقنيين ولاعبين قدامى حول المعايير التي وجب توفرها في "باترون" قصر دالي ابراهيم المقبل والذي سيخلف خير الدين زطشي وكان من إعداد كل من المايسترو ، م. ميلود والمحرك عبد القادر بن الشاذلي والموهبة زهير شارف بالإضافة إلى قلب الأسد عادل زكري.

كما أتحفنا رضا عباس بفاكهته اللذيذة حينما كتب عن تداول مصطلح "الفوق" الذي يتداول بكثرة في عالم الكرة .

ومن جهته أبى القلم الفياض عبد الكريم طهاري إلا أن يبصم في العدد الأول بصورة مكبرة عن فريق أولمبي المدية الفقير الصغير الذي يزاحم الأغنياء و الكبار بالإضافة الى توقفه عند الظاهرة المرحوم مختار لعريبي مؤسس فريق جبهة التحرير وخاصة الألقاب للنسر الأسود ببورتريه استحضر خلاله أهم محطات الرجل الحياتية والرياضية.

كما اقترب المايسترو م. ميلود من نجم اتحاد بلعباس السابق حمزاوي المحترف بالبطولة الإيرانية كسابقة لدى لاعبي كرة القدم الجزائريين والذي أماط اللثام عن تجربته الأسيوية ناصحا أقرانه بعدم التوجه إلى بلاد الفرس لممارسة الكرة .

ويحضر في العدد أيضا كل من المعلق الرياضي المميز لقنوات الـ "بيين سبورت" حفيظ دراجي وكذا الحكم الدولي السابق سليم أوساسي في حوارين مميزين، كل في اختصاصه ، بالإضافة إلى محطات لعدد من أخبار النجوم العالميين وكذا مستجدات المنتخب الوطني والفدرالية الجزائرية لكرة القدم بلمسة تعليقية مميزة .

لا تترددوا في طلب نسختكم التي ستجدونها في الأكشاك من اليوم وعلى مدار أسبوع كامل.