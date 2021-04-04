تمكنت مصالح أمن العاصمة، من استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ 900 مليون سنتيم، سرقت من داخل مركبة، كما تم استرجاع سيارة مبحوث عنها، وسيارة استعملت في عملية سرقة بإحدى ولايات الوسط الجزائري.

وأوضح بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، أنه على إثر استغلال كاميرات الحماية والأمن التابعة لمركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، تمكنت هذه الأخيرة من حل ثلاثة (03) قضايا.

حيث تمكنت مصالح الأمن، من استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ 900 مليون سنتيم، مع توقيف المشتبه فيه عن قضية سرقة من داخل مركبة، كما تم توقيف سيارة مبحوث عنها مع وضع سائقها تحت تصرف المصلحة الأمنية المحققة، إضافة إلى التعرف على مركبة استعملت في عملية سرقة بإحدى ولايات الوسط الجزائري مع تحديد هوية سائقها.

من جهة أخرى، أوقفت مصالح أمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، مشتبه فيهما في قضية سرقة، مع استرجاع المركبة المستعملة في العملية.

وحسب بيان ذات المصالح، فإن العملية جاءت على إثر بلاغ وارد من قبل إحدى الفرق العملياتية إلى قاعة العمليات، مفاده قيام مشتبه فيهما بسرقة حقيبة يد من داخل محل حلاقة مع مغادرة المكان على متن سيارة، ليتم على الفور استغلال ذات البلاغ من خلال التبليغ الآني والفعال لقوات الشرطة العاملة في الميدان، أين تم حجز السيارة وتوقيف المشتبه فيهما، من خلال عملية تفتيش المركبة تم العثور على الحقيبة محل السرقة.

بعد إنجاز ملف إجراء قضائي، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.