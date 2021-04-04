أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، أن الدراسة خلال شهر رمضان ستكون من 8:30 صباحا إلى 15:30 مساء.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن في الفترة الصباحية، سيكون هناك أربع حصص ذات 45 دقيقة وهذا من 8:30 صباحا إلى 11:30.

وبالنسبة للفترة المسائية ستمتد الدراسة من 12:30 زوالا إلى غاية 15:30 بمعدل أربع حصص ذات 45 دقيقة.

وسيكون الفاصل الزمني بين الفترتين الصباحية والمسائية بساعة واحدة.

وشددت الوزارة على ضرورة المحافظة على نظام التفويج، وجميع التدابير الوقائية الجاري العمل بها في ظل النظام الاستثنائي للتمدرس.