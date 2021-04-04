أكد الوافد الجديد لفريق شباب بلوزداد خير الدين مرزوقي الدوافع التي جعلته يقرر الانضمام لشباب بلوزداد عوضا عن الأندية الأخرى التي طلبت خدماته.

وفي تصريحات عشية اليوم للصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك قال:" سعيد لأني أمضيت في الشباب، أشكر جميع المسؤولين على ثقتهم في شخصي وأتمنى أن أكون فأل خير عليهم". وأردف:" إخترت شباب بلوزداد لأن أحسست رغبة وإصرار الإدارة وعلى رأسها المدير العام في الإستفادة من خدماتي".

وأضاف اللاعب السابق لشبيبة سكيكدة: " شباب بلوزداد له جمهور وتاريخ عريقين، أسعى أن أترك بصمتي في النادي ، أعرف جل اللاعبين المتواجدين حاليا وأعلم جيدا أنهم سيسهلون من اندماجي معاهم..أتطلع أن أكون عند حسن ظن الجميع".