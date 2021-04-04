قد يصاب الكثير منا بالحروق من النار أو من المياه الساخنة، ولكن السيدات دائما هن الأكثر عرضة لتلك الحروق، وذلك نظرا للوقوف أوقات طويلة في المطبخ.

يقول دكتور العلاج الطبيعي والسمنة والنحافة، إن السيدات هن الأكثر عرضة للإصابة بالحروق، وذلك يرجع إلى الوقوف لفترات طويلة في المطبخ.

ويضيف أن الجلد يعد عضوا غنيا بالألياف العصبية التي تساعد في استقبال ونقل أنواع الأحاسيس المختلفة من المحيط الخارجي، مثل الإحساس بالبرودة والسخونة, بينما تتسبب الحروق في إصابة الأنسجة بتلف ويرجع السبب إلى المواد حارقة مثل الماء الساخنة أو المغلية والنار.

ويشير إلى أنواع الحروق ويلخصها في:

1- حرق الدرجة الأولى: وتصيب طبقة الجلد السطحية، ويصاحبها احمرار في الجلد وألم وتورم بسيط مكان الحرق ولكنه لا يترك أي آثار بعد اختفاء الحرق.

2- حروق الدرجة الثانية: لا يتعدى الطبقة الداخلية للجلد ويصاحبه احمرار في الجلد شديد اللون، وفقاقيع ممتلئة بالسوائل وتورم مكان الحريق، ولا يترك أي آثار على الجلد لكنه يأخذ وقتا حتى يختفي.

3-حرق الدرجة الثالثة: يكون هذا الحرق منتشرا في جميع طبقات الجلد ويصل إلى العظام، ويكون بني اللون، وهذا النوع يكون شديد الألم، ويترك أثرا في الأماكن المحروقة.

وتتمثل بعض النصائح والإسعافات الأولية الخاصة بالحرق والتي تكون مفيدة للسيدات عند الإصابة بالحروق الناتجة عن أعمال المطبخ :

1-عند الإصابة بحرق قومي بتغطية الحرق بالعسل وهذا يساعد في إخفاء الألم.

2-يمكنك تقطيع شريحة من البطاطس ووضعها على مكان الحرق فهذا أيضا يساعد في إخفاء آثار الحرق وتخفيف الألم.

3-يمكنك استخدام البصل كعلاج موضعي للحرق.

4- الشاي الأخضر يساعد في انكماش الأوعية الدموية، وتخفيف ألم الحرق.