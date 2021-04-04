تدخلت الحماية المدنية لولاية سكيكدة صباح اليوم الأحد، لأجل جنوح حوت ذو حجم كبير على مستوى شاطئ العربي بن مهيدي.

وأوضح بيان ذات الهيئة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن "إسعافات الحماية المدنية لولاية سكيكدة المتمثلة في الوحدة الرئيسية المجاهد سعودي الكنز وغطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية تدخلت اليوم ومنذ الساعة العاشرة و50 دقيقة إلى غاية الآن لأجل جنوح حوت ذو حجم كبير على مستوى شاطيء العربي بن مهيدي".

وحسب ذات المصدر، العملية لازالت متواصلة.