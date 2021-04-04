عرفت التشكيلة الأساسية لنادي براست ، حضور الدولي الجزائري هاريس بلقبلة ضمن قائمة 11 لاعبا، في المواجهة التي سيحمل فيها شارة القائد أمام نادي لوريون ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري الفرنسي.

زميله الآخر في المنتخب مهدي زرقان إكتفى بمقاعد الإحتياط ،خلال مباراة اليوم ،أمام ستراسبورغ لحساب نفس الجولة.

للتذكبر فإن بلقبلة كان حاضرا خلال المعسكر الإعدادي الذي سبق مواجهتي زامبيا وبوتسوانا فيما يغيب زرقان منذ مدة بسبب الإصابة التي أبعدته عن مستواه وهو الذي لا يزال يحظى بثقة الناخب الوطني جمال بلماضي