أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، اليوم الاثنين أن مصالحه ستعمل على ضمان السيولة النقدية على مستوى جميع مراكز بريد الجزائر عبر التراب الوطني، خلال شهر رمضان مع تحسين نوعية الخدمات.

من جهة أخرى ، أوضح بومزار، أنه تم عقد اجتماع تقييمي مع متعاملي الهاتف النقال خلال الأيام القليلة الماضية وأعطى توصيات بضرورة تحسين نوعية الخدمات والرفع من سرعة تدفق الانترنيت".

كما ناشد الوزير الجماعات المحلية، على مساعدة المتعاملين على نصب الهوائيات خاصة في المناطق الجبلية لتحسين التغطية.

و دعا بومزار المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الاستثمار في مجال استضافة خدمات الحوسبة السحابية، أو ما يصطلح عليه بـ"الكلود كومبيوتر" والتي ستضمن رقمنة وتأمين التعاملات بين مختلف الأطراف الفاعلة من هيئات رسمية وإدارات عمومية ومؤسسات اقتصادية.