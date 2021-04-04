أوضحت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في بيان لها، أسباب الحركة الاحتجاجية والتي ستكون يوم الأربعاء المقبل .

وجاء في البيان، أنه من بين أسباب الإضراب هو عدم التزام الحكومة بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أصدرها قبل سنة من اليوم، والمتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية وتحسين ظروف عمل المنتسبين لقطاع الصحة بمنحهم منحة تشجيعية نظير الخطر الذي يواجهونه بسبب وباء كوفيد-19.

و أوضحت النقابة، أنه وبعد سنة من هذه الوعود ومعاناة عمال قطاع الصحة المنهكين، بسبب التضحيات التي قدموها خلال الأزمة الصحية لم يتحقق شيئ من تعليمات رئيس الجمهورية، مؤكدة على تجميد منحة كوفيد 19 منذ سبتمبر الماضي.

وتابعت "القطاع عاد إلى نقطة الصفر"، مستدلة بتردي القدرة الشرائية لهذه الشريحة .

كما نددت النقابة من التضييق الممارس على النقابات من طرف الإدارة.