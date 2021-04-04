حدثت وكالة أنباء "بلومبرغ" الدولية، اليوم الأحد، خارطة توزيع لقاحات فيروس كورونا المطروحة للتطعيم حول العالم، وحصص الدول الأكثر شراءً للقاحات.

وبحسب الوكالة، بلغ إجمالي عدد اللقاحات المطروحة للتوزيع عالميا حتى، أمس السبت، 652.71 مليون جرعة، موزعة على 151 دولة حول العالم، بمتوسط تلقيح يومي بلغ 17.2 مليون جرعة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم الأكثر شراءً للقاح بإجمالي 161.68 مليون جرعة، حصل خلالها 31.4 بالمائة من إجمالي السكان على جرعة واحدة، و18 بالمائة على الجرعتين. وفي المرتبة الثانية، جاءت الصين، بحصولها على 138 مليون جرعة لقاح، بينما لا تتوفر تفاصيل عن نسبة التطعيم.

في المرتبة الثالثة، جاء تكتل الاتحاد الأوروبي، بعدما حصل على 78.87 مليون جرعة، توزعت بين 12.2 بالمائة من إجمالي سكان التكتل حصلوا على الجرعة الأولى، و5.1 بالمائة من السكان حصلوا على الجرعتين.

وفي المرتبة الرابعة الهند، التي حصلت على 74.4 مليون جرعة، حيث حصل 4.7 بالمائة من السكان على الجرعة الأولى، و0.7 بالمائة على الجرعتين.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا، التي حصلت على 36.63 مليون جرعة، حيث حصل 47 بالمائة من السكان على الجرعة الأولى، و7.8 بالمائة على الجرعتين.

وجاءت البرازيل في المرتبة السادسة، بإجمالي 23.67 مليون جرعة، تبعتها تركيا سابعة بـ 16.66 مليون جرعة، حصل فيها 11.5 بالمائة من السكان على جرعة واحدة و8.6 بالمائة على الجرعتين، بحسب ذات المصدر.

ووفق مسح أجرته الأناضول، فإن الدول الأربع الأولى (الولايات المتحدة، الصين، الهند، بريطانيا)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي استحوذوا على 75 بالمائة من مجمل عدد جرعات اللقاح المطروحة عالميا.

وجاءت شبه جزيرة جبل طارق في المرتبة الأولى عالميا، على صعيد حصول مواطنيها على جرعتي اللقاح، بنسبة 89.6 بالمائة من السكان.