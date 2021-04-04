تم، اليوم الأحد، الشروع في عملية ترحيل العائلات القاطنة بالأحياء القصديرية بوسط بلدية البويرة.

ومست عملية الترحيل، الحيين القصديريين بالقرب من ساحة رحيم غالية.

وستشمل عملية الترحيل إلى سكنات جديدة 112 عائلة من الحي القصديري.

وأفاد الوالي لحكل عياط عبد السلام، أن هؤلاء العائلات تم إعادة إسكانهم في سكنات لائقة.

وأضاف أن عملية الترحيل ستتواصل لإعادة إسكان الأشخاص المقيمين في السكنات الاقتصادية والسكنات الاجتماعية في الأيام المقبلة.