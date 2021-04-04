خلف حادث مرور صباح اليوم الأحد، خمسة ضحايا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بوادي التليلات بولاية وهران

وأوضح منشور الحماية المدنية عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك" أنه في حدود الساعة السادسة و15 دقيقة صباحا من اليوم الأحد تدخلت الوحدة الثانوية لوادي التليلات مدعومة بوحدة القطاع لطافراوي على مستوى الطريق الوطني رقم 04 بلدية ودائرة وادي التليلات من أجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين سكيكدة ووهران.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تسجيل خمسة جرحى كلهم من جنس ذكر وتتراوح أعمارهم بين 21 و 52 سنة لهم إصابات متفاوتة، وتم تقديم لهم الإسعافات الضرورية في عين المكان ليتم تحويلهم نحو عيادة متعددة الخدمات بوادي التليلات.