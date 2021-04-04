استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على خوض منافسات الجولة الأخيرة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا دون حضور جماهيري في جميع المواجهات المقرر أن تقام خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وجاء استقرار الكاف على ذلك القرار كنوع من مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وفق ما أكدته اليوم صحيفة "صدى البلد" المصرية.

وأصدر الكاف قرارا بتقليص الحضور الجماهيري في المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، فمن المقرر أن يقتصر الحضور الجماهيري في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا على "الدعوات" فقط، ولن يكون هناك حضور جماهيري في أي مباراة.