كشف المدير العام لوكالة تسيير القرض المصغر، عبد الفتاح جبنون، أن الوكالة منحت 62 مليار دينار جزائري كقروض لتمويل حوالي 933 ألف مشروع منذ تأسيسها .

وأوضح جبنون، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الأحد، أن الوكالة قدمت 62 مليار دينار جزائري كتمويل قروض ساهم في إنشاء مليون و380 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مضيفا أن الفئة الأكثر استفادة من الآلية هي النساء التي بلغت نسبتها 63.59 بالمائة خاصة في مجال القروض من أجل شراء المواد الأولية.

وأشار إلى أن الوكالة في إطار إستراتيجيتها الرامية لمساعدة النساء ستخصص 50 بالمائة من ميزانيتها سنة 2021 للنساء من بينها 40 بالمائة ستكون للمرأة الماكثة بالبيت مقابل 30 بالمائة لصالح المرأة الريفية.

وقال جبنون إن هذه القروض ستعمل على ترقية المرأة الريفية في نشاطات مختلفة كالنشاطات المتعلقة بالثروة الحيوانية، واستغلال الأراضي في إنتاج الخضروات والفواكه ونباتات التزيين والزهور، والصناعات التقليدية، والبيطرة، ونشاطات أخرى.

وأكد جبنون أن وكالة تسيير القرض المصغر تقدم نوعين من القروض، الأول من أجل شراء المواد الأولية حيث لا تتعدى قيمته 10 ملايين سنتيم وقد تصل إلى 25 مليون في ولايات الجنوب، فيما تبلغ قيمة القرض الثاني المتعلق بشراء العتاد 100 مليون سنتم. وأشار إلى أن " هناك دراسة لزيادة قيمة القرض، لكن ليس في الوقت الراهن نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".