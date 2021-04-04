سيشهد التزويد بالماء الشروب انقطاعا بعدة بلديات بولاية البويرة، بسبب الأشغال على مستوى محطة الضخ لسد كدية أسردون والجهة الجنوبية للولاية والولايات الثلاث المجاورة ابتداء من يوم الثلاثاء 6 أفريل إلى غاية 9 أفريل من السنة الجارية.

وأضاف بيان للجزائرية المياه أن هذا الانقطاع سيخص البلديات 20 والواقعة بالجهة الغربية والجنوبية لعاصمة ولاية البويرة وتخص بلديات قرومة وزبربر وجباحية وعين الترك وعين الحجر وعين العلوي وعين بسام وسوق الخميس والمقراني بئر اغبالوا والخبوزية والروراوة وسور الغزلان والحاكمية وبرج أخريص ديرة والحجرة الزرقاء المعمورة والدشمية.

ولم تذكر الجزائرية للمياه في بيانها بأنه سيتم تخصيص صهاريج خلال مدة الانقطاع لتموين ساكنة العمارات والأحياء الكبرى غير أنه ستوفر هذه المادة المؤسسات العمومية الاستشفائية والعسكرية والمدارس كأولوية ومؤكدة أنه سيتم تسوية الوضع تدريجيا فور انتهاء الأشغال، كما أنها وضعت خط هاتفي للإستعلام.

هذا ويذكر أن العديد من مناطق ولاية البويرة، والتي تتزود من سد كدية أسردون قد عرفت انقطاعات متكررة في التزود بمادة المياه الصالحة للشرب وتجاوزت مدة الانقطاع أيام، كما شهد انقطاعا مماثلا انطلاقا من سد تلزديت الأسبوع الماضي.