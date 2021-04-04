وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم إلى مليونَين و980848، فيما بلغت الإصابات أكثر من 130.5 مليون نسمة، حسب إحصاء لوكالة "رويترز" نشرته اليوم الأحد.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول من حيث عدد الوفيات والإصابات، حيث سجلت 554296 وفاة، و 30654334 إصابة، تليها البرازيل بتسجيل 328206 حالة وفاة و12910082 حالة إصابة.

وفي ألمانيا، سجّل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية خلال الـ24 ساعة الماضية 12196 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، كما رصد 68 وفاة ناجمة عن الفيروس. بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليونَين و885386 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 76963 وفاة.

وفي كندا، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا عتبة المليون، وفق محطات التلفزيون الكندية، بينما تواجه البلاد موجة ثالثة من وباء كوفيد-19 أجبرت مقاطعات عدة على تشديد القيود في الأيام الأخيرة.

وبعد الإعلان أمس عن تسجيل ما يزيد قليلاً على ألفَي إصابة جديدة بكوفيد-19 في مقاطعة كولومبيا البريطانية (غرب)، تجاوز عدد الإصابات في كندا عتبة المليون منذ بداية الجائحة، حسب الأرقام التي أوردتها قنوات التلفزيون الكندية. وتوفي ما يزيد قليلاً على 23 ألف شخص حتى الآن في البلاد جراء الجائحة.