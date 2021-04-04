ليلة سوداء عاشها الدولي الجزائري إسلام سليماني لاعب أولمبيك ليون الفرنسي عقب طرده بالبطاقة الحمراء خلال المواجهة التي جمعت فريقه أمام لانس، سهرة البارحة.

وأكد موقع أولمبيك ليون أن " السوبر سليم" معرض لعقوبة قاسية ستحرم ناديه من خدماته خلال في مواجهة الكأس أمام راد ستار المقررة الخميس المقبل مع احتمال غيابه عن مواجهة أونجي.

وكشفت وسائل إعلام مختلفة أن طرد سليماني كان مجانيا لأنه جاء في الوقت بدل الضائع من المواجهة التي تعادل فيها زملاءه بهدف في كل شبكة، حيث كان يأمل المدرب رود غارسيا الذي استعان بهداف الخضر في الدقيقة 70 يأمل في مساهمته في فوز " لوال" والاقتراب من باريس سان جيرمان المنهزم أمام ليل المتصدر بهدف دون رد.