قررت الحكومة الهولندية، إيقاف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا في البلاد بشكل تام، بسبب الآثار الجانبية الخطيرة المترتبة على استخدامه

وجاء قرار الإيقاف على خلفية تقارير عن حدوث وفيات نتيجة تجلطات دموية لأشخاص حصلوا على اللقاح، حسب ما نقلته وكالة الاناضول.

وكانت وزارة الصحة الهولندية، في 15 مارس، قررت تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" لأول مرة لدواعٍ احترازية والثلاثاء، علقت السلطات في ألمانيا استخدام لقاح "أسترازينيكا" لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما، على خلفية مخاوف مماثلة غير أن وكالة الأدوية الأوروبية، علقت على القرار الألماني، قائلة إنه "لا يوجد ما يدعم تقييد استخدام أسترازينيكا مع أي فئة عمرية" .

وخلال مارس الماضي، دفعت تقارير حول تجلط دموي غير اعتيادي (لاسيما في الرأس) بعض الدول الأوروبية إلى تعليق استخدام "أسترازينيكا" لفترة معينة لدى جميع الفئات العمرية غير أن تقرير لوكالة الأدوية الأوروبية، صدر بعد إجراء تقييم، كشف أن فعالية اللقاح أكثر من أضراره، وأوصى بإعادة استخدامه

وكانت وزارة الصحة الهولندية، في 15 مارس الجاري، قررت تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" لأول مرة لدواعٍ احترازية لكن تقرير لوكالة الأدوية الأوروبية، صدر بعد إجراء تقييم، كشف أن فعالية اللقاح أكثر من أضراره، وأوصى بإعادة استخدامه.