تم رسميا اعفاء كل عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، من الرسم على القيمة المضافة، لكن في مقابل اكتتاب تعهد (أو دفتر شروط بالنسبة للمستوردين).



وأصبح ساري المفعول هذا القرار الذي من شأنه خفض أسعار الدواجن، بموجب مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 24.



ويتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-120 الذي وقع عليه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في 29 مارس 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.



ووفقا لهذا النص، "تعفى من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، المدرجة ضمن الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول لهذا المرسوم".



وبخصوص المواد والمنتجات الاخرى، الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، التي تعفى كذلك من الرسم على القيمة المضافة فيتعلق الامر على وجه التحديد بنخالة الذرة، نخالة القمح، نخالة البقول، بقايا صناعة النشاء، لب الشمندر، بقايا قصب السكر، مستحضرات لتغذية العجول، ستينيرول، الأملاح المعدنية الأساسية، أمبروميكس زائد، زنكباسيتراسين موجه لاستخدامه في صناعة الأعلاف الحيوانية، مركز معدني فيتاميني و/أونيتروجيني وغيرها من المستحضرات من النوع المستعمل لتغذي الحيوانات.



ويرتبط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لعمليات الاستيراد، باكتتاب دفتر الشروط والذي يجب أن يكون مرفوقا ببرنامج تقديري سنوي للاستيراد.