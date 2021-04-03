لقي ، طفلين مصرعهما ، مساء اليوم السبت في حادث مرور ، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 107 في الشجر الرابط بين بلديتي الغاسول و بريزينة التابعتين لولاية البيض تحديدا بمنطقة ثنية التمر حسب مصادر الخبر الطبية .



و تعود وقائع الحادث المأساوي إلى اصطدام دراجتين هوائيتين بسيارة رباعية الدفع ، حيث لقي طفلين يبلغان من العمر 10 سنوات و 15 سنة حتفهما بعين المكان ، وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، في حين تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث و إسعاف المصابين إلى العيادة متعددة الخدمات بالغاسول .



في حين فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا حول أسباب و تداعيات الحادث الأليم.



يذكر أن مصالح الحماية المدنية ولاية البيض سجلت قتيل و جريح أخرين في حادث مرور أخر ببلدية عين العراك التابعة لولاية البيض في حصيلة إجمالية قدرت بثلاثة قتلى في حادثين متفرقين في 24 ساعة .