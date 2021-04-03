أكد الجيش الأردني عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.



وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أكد، اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، لكنه بين أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".



وقال اللواء الحنيطي إن "التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح"، مؤكدا أن "كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها"، مثلما أكد أن "لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار".



كما أكدت وكالة الأنباء الأردنية أن "وزيرا سابقا وعضوا بالعائلة الملكية وآخرون احتجزوا في إطار تحقيقات الأجهزة الأمنية".



وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أفادت، اليوم السبت، بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، لكن وكالة الأنباء الرسمية قالت في وقت لاحق إن ولي العهد السابق حمزة بن الحسين ليس موقوفا.