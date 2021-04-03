وجه الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، سفيان حافظ، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، تعليمات بضرورة تسريع وتيرة أشغال المشاريع السكينة بصيغة الترقوي العمومي لاسيما مشاريع التهيئة الخارجية، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.

وتم إسداء هذه التعليمات، حسب نفس المصدر، خلال اجتماع تقييمي للثلاثي الأول من السنة الجارية، جاء عقب الاجتماعات الدورية المنعقدة بوزارة السكن والعمران والمدينة وكذا تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.

وضم هذا الاجتماع كل من المدير العام المساعد المكلف بالتحكم في الإنجاز على مستوى المؤسسة والمدراء المركزيين والجهويين وكذا مدراء المشاريع، حيث استمع السيد حافظ الى شروحات مفصلة تم تقديمها حول كافة المشاريع السكنية التي تشرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على انجازها وعلى رأسها سكنات "الترقوي العمومي" .

وبعد عرض مفصل عن وضعية كل مشروع، تقرر تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية (الأولية والثانوية) ورفع التحفظات التي تعرفها المشاريع السكنية على مستوى كافة الأحياء السكنية مع التشديد على ضرورة التنسيق مع مصالح مجمع "سونلغاز" لربط الأحياء السكنية بشبكتي الكهرباء والغاز.

كما تقرر كذلك رفع العراقيل والمشاكل التي تعرفها الأحياء السكنية وإيجاد حلول "براغماتية" وتبليغ المديرية العامة "في الحين" وإرسال تقارير أسبوعية مرفقة بصور انية عن تقدم الأشغال.

من جهة أخرى وفيما يخص الجانب المتعلق بالمعاملات التجارية والتسيير العقاري وكذا مشاريع الترقوي الحر، دعا حافظ إلى رفع نسب التحصيل إلى "أعلى قدر ممكن" والإسراع في عملية بيع المحلات التجارية عبر طرح هذه الأخيرة عن طريق المزايدات العلنية في الصحف اليومية وكذا العمل على تطوير الأداء التجاري للمؤسسة عبر الإعلام الالي ووضع تطبيق الكتروني خصيصا لهذا الغرض.

وفي نهاية هذا الاجتماع دعا الرئيس المدير العام الى "حتمية وضرورة تكاثف الجهود بين كل الأطراف المعنية قصد تحقيق الأهداف الذي تم تسطيرها في ورقة الطريق لسنة2021".