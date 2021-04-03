قرر المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية، اليوم السبت، عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 جوان المقبل.

وجاء هذا القرار في ختام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لـ"الأفافاس" التي جرت بالمركز الدولي للشباب بسيدي فرج.

وكان عضو الهيئة حكيم بلعسل قد صرح خلال افتتاح الدورة أن القرار الذي سيتخذ سيكون انعكاسا حرا ومستقلا وصادقا لنقاشات المناضلين وينبغي أن يكون عملا سياسيا قوميا.

وينضم "الأفافاس" إلى حزبي العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اللذين سبقا وأن أعلنا مقاطعتهما لهذا الاستحقاق الانتخابي.