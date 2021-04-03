أشرفت السلطات المحلية لولاية أدرار، نهار هذا اليوم وفي إطار الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتوفير اللحوم الحمراء لولايات الشمال من ولايات الجنوب وفق المخطط المسطر من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، على انطلاق أول عملية ذبح لعدد من الأبقار القادمة من مراعي منطقي برج باجي مختار وتيمياوين، بالمذبحة الرئيسة لولاية أدرار، تحت إشراف مصالح البيطرة.

وتأتي هذه العملية تحسبا لتوفير كميات من اللحوم الحمراء بكافة مناطق الشمال خلال شهر رمضان الكريم بأسعار معقولة، نظر لكون سعر لحم السلالات المتواجدة بالجنوب منخفض بعض الشيء.

وبلغت كمية أول شحنة من اللحوم الحمراء نحو ولايات الشمال، أكثر من 11 طن على أن تستمر هذه العملية خلال الأيام المقبلة.