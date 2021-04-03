اعتقلت السلطات الأردنية رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا" نقلا عن مصدر أمني، بأنه تم اعتقال عوض الله والشريف حسن بن زيد لأسباب أمنية، وأضاف المصدر للوكالة أنه "يجري التحقيق معهم".

في نفس السياق، نفت وكالة الأنباء الأردنية ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من اعتقال الأمير حمزة بن حسين بن طلال، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثانى بن حسين العاهل الأردنى.

كما نقلت قناة "سكاي نيوز" بأن الاعتقالات طالت أشخاصا على علاقة بالقضية قد يصل عددهم إلى 20 شخصا.