لقي شخصان مصرعهما وأصيب إثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم السبت ببلدية الغاسول (البيض) حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية للولاية.

وأفاد ذات المصدر بأن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 107 على بعد 3 كلم عن بلدية الغسول وذلك عقب إصطدام بين سيارة ودراجتين هوائيتين مما أدى إلى هلاك شخصين يبلغان من العمر 10 و15 سنة وإصابة إثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم تحويل جثتي الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الجوارية للصحة العمومية ببلدية الغاسول فضلا عن إجلاء المصابين نحو نفس المرفق الصحي.

كما تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث من طرف مصالح الأمن المختصة.