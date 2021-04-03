النتائج والترتيب لمباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم السبت:

مجموعة الوسط:

اتحاد البليدة - اتحاد الأخضرية 0 - 2

اتحاد الحراش- شباب بني ثور 1 - 0

مولودية بجاية - أمل الأربعاء 0 - 0

وفاق المسيلة - أمل بوسعادة 4 - 2

نجم بن عكنون - شبيبة بجاية 4 - 0

وداد بوفاريك - رائد القبة 1 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. وداد بوفاريك 19 10

2. أمل الأربعاء 18 10

--. مولودية بجاية 18 10

4. اتحاد الحراش 17 10

5. نجم بن عكنون 16 10

6. شبيبة بجاية 15 10

7. وفاق المسيلة 12 10

8. رائد القبة 11 10

9. أمل بوسعادة 10 10

--. اتحاد الأخضرية 10 10

11. شباب بني ثور 8 10

12. اتحاد البليدة 6 10.

مجموعة الشرق:

اتحاد عنابة - هلال شلغوم العيد 0 - 1

اتحاد الشاوية - نجم التلاغمة 1 - 0

جمعية الخروب - شباب أولاد جلال 2 - 1

شباب باتنة - مولودية باتنة 1 - 0

مولودية العلمة - مولودية قسنطينة 1 - 2

دفاع تاجنانت - اتحاد خنشلة 1 - 2

الترتيب نقاط لعب

1. هلال شلغوم العيد 21 10

--. اتحاد الشاوية 21 10

3. اتحاد عنابة 19 10

4. مولودية قسنطينة 18 10

5. اتحاد خنشلة 17 10

6. شباب باتنة 13 10

7. نجم التلاغمة 11 10

8. دفاع تاجنانت 10 10

--. مولودية العلمة 10 10

10. مولودية باتنة 8 10

--. شباب اولاد جلال 8 10

--. جمعية الخروب 8 10.

مجموعة الغرب:

شباب عين وسارة - مستقبل واد سلي 0 - 0

جمعية وهران - اتحاد الكرمة 1 - 1

شباب تموشنت - أولمبي أرزيو (لم يجر)

جيل عين الدفلى - مولودية سعيدة 1 - 1

شبيبة تيارت - شباب واد أرهيو 5 - 0

اتحاد الرمشي - صفاء الخميس 1 - 0

الترتيب: نقاط لعب

1 .مستقبل واد سلي 23 10

2 .جمعية وهران 21 10

3. شباب تموشنت 17 9

- صفاء الخميس 17 10

5 .جيل عين الدفلى 14 10

6 .شبيبة تيارت 13 10

7 .مولودية سعيدة 12 10

8 .اتحاد الكرمة 10 10

- شباب واد أرهيو 10 10

10.شباب عين وسارة 9 10

11.أولمبي أرزيو 7 9

- اتحاد الرمشي 7 10.