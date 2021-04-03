كشف المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن وتيرة تلقيح المواطنين ضد وباء كورونا ستعرف "ارتفاعا" خلال شهر أفريل الجاري، مؤكدا أن استقرار الوضعية الوبائية في البلاد سيسمح بمواصلة هذه العملية بـ"كل أريحية".

وقال درار في تصريح للصحافة بمطار هواري بومدين الدولي على هامش حفل استقبال الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا "أسترا زينيكا" والمقدرة بـ364800 جرعة في إطار التحالف الدولي لتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفاكس)، أن "نسق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالجزائر سيعرف ارتفاعا خلال شهر أفريل الجاري استجابة لتطلعات المواطنين".

وأبرز مدير معهد باستور-الجزائر في نفس الإطار أن "استقرار الوضعية الوبائية في الجزائر سيسمح بمواصلة هذه العملية بكل أريحية".