أعلن نادي اتحاد الجزائر، اليوم السبت، عن ثالث صفقاته في الميركاتو الحالي الذي انطلق في 22 مارس الماضي ويستمر إلى غاية 11 أفريل 2021.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على "الفايسبوك" عن ضم الظهير الأيسر هواري بعوشة قادما من اتحاد بلعباس بعقد يمتد إلى غاية سنة 2023.

وبهذا سيتمكن مدرب نادي "سوسطارة" منير زغدود من الاستفادة من ثلاثة لاعبين جدد هم زكريا نعيجي والغاني كوامي أبوكو إضافة إلى هواري بعوشة.

ويسعى الاتحاد إلى دخول مرحلة العودة بقوة بعد بداية موسم صعبة حيث يحتل الفريق المركز التاسع بـ28 نقطة.