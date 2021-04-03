شرع الهلال الأحمر الجزائري في توزيع زهاء 10 آلاف طرد غذائي على العائلات المعوزة, لاسيما القاطنة منها على مستوى مناطق الظل الموزعة عبر 58 ولاية عبر الوطن، حسبما أفادت به اليوم السبت بالبليدة رئيسة هذه المنظمة الإنسانية، سعيدة بن حبيلس.

وأوضحت بن حبيلس على هامش إشرافها اليوم بالقاعدة الجوية ببوفاريك الناحية العسكرية الأولى على عملية شحن طائرتين عسكرتين بمساعدات غذائية موجهة لدولة النيجر، أن الهلال الأحمر الجزائري شرع بمناسبة حلول شهر رمضان في توزيع نحو10 آلاف طرد غذائي بقيمة لا تقل عن التسعة آلاف دج للطرد الواحد على العائلات المعوزة خاصة القاطنة منها بمناطق الظل عبر جميع ولايات الوطن.

وشكلت بلدية الجبابرة الواقعة أعالي بلدية مفتاح (شرق البليدة) أولى محطات هذه المبادرة التضامنية التي شرع فيها نهاية الأسبوع المنصرم وهذا بتوزيع مائة طرد غذائي على العائلات المعوزة على أن تمس بشكل تدريجي مختلف مناطق الوطن.

كما تأسفت ذات المتحدثة ل"سعي أشخاص للاستفادة من مثل هذه المساعدات بالرغم من عدم حاجتهم إليها"، مشيرة إلى أن "البطاقية الوطنية هي الحل الأمثل لوضع حد لمثل هذه التصرفات".