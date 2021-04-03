شهد قلب مدينة بوفاريك، اليوم، مسيرة وتجمعا سلميين للمئات من "الباتريوت" المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الوطنيين المتطوعين، قدموا من عدة ولايات الوطن للتأكيد على أن حقوقهم مشروعهم وأنهم تنظيم سلمي مستقل لا ينتمي لأي جهة أو تيار حزبي سياسي، والتنديد مرة جديدة من أن الإدارة لا تزال تتعامل معهم بـ"احتقار"، ولا تهتم لمطالب من شاركوا في عودة الاستقرار للجزائر.

التجمع، الذي تميز هذه المرة بحضور قوي وملفت انتقاء للعبارات والشعارات، عرف تدخلات بعض القياديين الذين شددوا على "جمع الشمل وتوحيد الصف وطي ونسيان الماضي"، مضيفين أنهم نظموا هذه الوقفة لـمواصلة "النضال عن حقوقهم المشروعة بالطرق السلمية والدفاع عن كرامة الباتريوت"، وللتأكيد مرة أخرى أنهم حريصون على تحسين ظروف معيشتهم، والاحتجاج سلميا لأجل تجسيد مطالبهم الاجتماعية التي تم رفعها في عديد المناسبات واللقاءات الدورية مع مسؤولين ومديرين مركزيين، والمعلنة في 11 مطلب يتقدمهم التقاعد النسبي وإلغاء تحديد خدمتهم ومشاركتهم في محاربة الإرهاب خلال سنوات العشرية الدامية بـ 7,5 سنوات ورفع منحتهم الضعيفة التي وصفوها بـ"منحة العار"

ونوه المحتجون إلى أن "الباتريوت" كانوا بالمرصاد لمحاولات فاشلة "غير بريئة" أحيانا "متطرفة" لاستغلال ملفهم من أجل تحقيق أغراض محدودة وشخصية، مضيفين أنهم حاربوا كل من يريد التلاعب بملفهم وساهموا في عودة الاستقرار للبلاد من خلال التضحيات التي قدموها ولم يتخلفوا عن أداء الواجب وما زالوا على ذلك العهد مهما كان الحال.