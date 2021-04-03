سجلت الجزائر 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حسب ما كشفت عنه، اليوم السبت، اللجنة الغلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر إلى 117524 حالة.

كما تم تسجيل 3 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 3102 حالة.

و أشار الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار أن 84 حالة للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمرضى المتعافين من الفيروس إلى 81.813 شخصا.

و أضاف أن 20 مريضا متوادون حاليا في العناية المركزة.

فيما يخص الحالة الوبائية في الولايات، أفاد الدكتور فورار أن 31 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة،و15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت ولايتان (2) أزيد من 10 حالات.